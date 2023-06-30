İsveç’teki kepazeliğe karşı tek ses, tek yürek

Siyasi partiler, bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi. AK Parti'ye ilk bayram ziyareti CHP heyeti tarafından yapıldı. Ziyarette başta İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırı, anayasa değişikliği ve deprem bölgesi gündemdeydi. AK Parti heyeti ve ziyarete gelen 8 siyasi partinin temsilcileri yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayarak İsveç makamlarını uluslararası hukuka uygun şekilde bu tür eylemlere karşı durmayı davet etti. AK Parti, CHP'nin ardından MHP, HÜDA-PAR, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DSP heyetlerini kabul ederek bayramlaştı, misafirlere ikramlar sunuldu.Siyasi parti heyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Reşide Yüksel, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük ağırladı. Uygur "İsveç makamlarını uluslararası hukuka uygun şekilde bu tür eylemleri men etmeye davet ediyoruz. Önümüzdeki süreçte anayasamızla ilgili değişikliği, yine en geniş mutabakatla, en geniş uyuşmayla gerçekleştireceğimize olan inancımız tam" diye konuştu.