Kalp krizi geçiren Büyükelçi Karagöz vefat etti

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz (56), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi. AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya paylaşımında, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.