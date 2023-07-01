Kuran’a dokundurtmayız

Kurban Bayramı'nın 1. günü İsveç'te cami önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor. Cuma namazı sonrasında Sakarya'da tarihi Orhan Camii'nde buluşan Sivil Toplum Kuruluşları ile cemaat saldırıyı sert dille kınadı. Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, "Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan menfur saldırıyı telin için burada toplandık. Kuran-ı Kerim insanlığı, karanlıktan aydınlığa çıkarmak için Rabbimiz tarafından bize gönderildi. Müslümanlar hiçbir zaman kutsallarına dokundurtmamıştır ve bundan böyle de dokundurtmayacaktır. 15 Temmuz bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da Müslümanların kutsal değerlerine saldırı yapanlar karşılarında Müslümanları topluca göreceklerdir" dedi.Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır ise, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza yönelik her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır" dedi. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun da yaptığı yazılı açıklamada, "Kuran-ı Kerim'e saldıran alçakları ve İslam düşmanlığının merkez üssü haline gelen İsveç'i şiddetle kınıyoruz. İsveç açık bir şekilde nefret suçu işlemekte, bu suçun Avrupa'daki birkaç odağından biri haline dönüşmektedir. Bu aşağılık saldırıyı lanetliyor, İsveç devletini kınıyoruz" dedi.