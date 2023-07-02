Bakan Uraloğlu: Kırsalda iletişim kapasitesini artırıyoruz





Yapılan çalışmalar kapsamında 500 binin üzerinde vatandaşa mobil haberleşme hizmetinin ulaştırıldığını açıklayan Bakan Uraloğlu, ayrıca kırsal bölgelerde 2 bin 97 yerleşim yerine de sabit ses ve internet hizmeti için gerekli altyapının kurulduğunu ve bu hizmetin vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu evrensel hizmet çerçevesinde 2022 yılı içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve TÜRKSAT ile birlikte başlatılan projeye ilişkin de şu bilgileri verdi: "Evrensel hizmet çerçevesinde 2022 yılı içinde BTK ve TÜRKSAT ile birlikte başlattığımız proje ile kırsal bölgelerde yer alan 1000'in üzerinde yerleşim yerine mobil ses ve genişbant internet götürülecek. Halihazırda bu yerleşim yerlerinin yüzde 35'den fazlasında 2G + 4,5G kurulumu tamamlandı. Bu yerleşim yerlerinin tamamında özellikle yerli ve milli baz istasyonumuz ULAK kullanılacak. Proje tamamlandığında önceki projelerimizle birlikte 700 binin üzerinde vatandaşımıza mobil haberleşme hizmeti ulaştırılacak."