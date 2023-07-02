Depremzede çiftçilere ‘Hayat’ eli uzandı

HAVELSAN Yardımlaşma Topluluğu Derneği (Hayat) deprem bölgesindeki üreticilere destek için çilek hasadına katılarak seraların kurulumuna destek oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma faaliyetlerinden başlayarak yaraların sarılması için çaba harcayan Hayat Derneği, Hatay'daki üreticilerin desteklenmesine yönelik farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi. Hatay'a yapılan hasat etkinliği ziyaretine Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İş İnsanı Gönül Uğurlu mihmandarlık yaptı. Dernek üyeleri, ziyaretleri boyunca ASELSAN'ın Hatay'daki çadır kentinde konakladı. Hayvancılık yapan bir üreticiyle bir araya gelen dernek üyeleri, depremde peynir üretim merkezi yıkıldığı için üretimde zorluk yaşayan üreticiye yapılabilecek destekleri gündemine aldı. Çilek üreticisi Turgay ve Selda Akkaya ile tarlada buluşan dernek üyeleri 100 kilogram çilek toplayarak hasat için işçi bulmakta zorlanan çiftçilere destek oldu. Salatalık serasında temizlik yapan dernek üyeleri, yeni ekimi öncesi seranın bir kısmını temizleyerek kurulum faaliyetlerine katkı sağladı. Selda Akkaya, "Desteklerinden dolayı çok mutlu olduk. Burada yüzlerce çiftçi var, hepsine ulaşabilmelerini isterim. Ellerine, emeklerine sağlık" dedi.