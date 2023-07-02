Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Külliye yakınlarında darbecilerin kurşunuyla gazi olan Cebrail Öngüç, karanlık gecenin 7'nci yılında SABAH'a konuştu: TRT'de darbe bildirisi okunurken kanım dondu. Cumhurbaşkanımız meydanlara çağırınca 2 rekât namazı kılarak eşim ve ablamla birlikte Külliye'ye doğru yola çıktık. Mahşeri bir kalabalık vardı. Asker görünümlü hainler, emniyetin önünü kapatmıştı.Arabayı yarı yolda bırakıp yürümeye başladım. Darbeciler üzerimize ateş açtı. Gözüme gelen parça 1 milim daha içeri girseymiş kör edecekmiş. Kendimi yere attım, o sırada ayağımdan vuruldum. 1 sene evde yattım. Devletimiz bizi hiç mağdur etmedi. Maddi, manevi sürekli yanımızda oldular. Her gün pansumana hemşire geldi. Belediye başkanı, milletvekilleri ziyaretimize gelerek moral verdiler. Şu an bile hâlâ bayramlarda arayıp hal hatır sorarlar" dedi.