Hoş bir seda bıraktı

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz (56), Muğla'da yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. 34 yıl önce Dışişleri Bakanlığı kapısından memur olarak içeri giren Karagöz, daire başkanı, müsteşarlık, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı ve büyükelçi görevlerinde bulundu. 2006'da ABD'ye büyükelçi müsteşarı olarak atanan, ülkemizi Moğolistan, Ürdün ve Portekiz'de büyükelçi olarak temsil eden Karagöz, diplomaside kritik meselelerin üstesinden gelmeyi daima başardı.Türk bayrağının dünyanın dört bir yanında gururla dalgalanması için birlikte omuz omuza çalıştığı Türk hariciyeciler, kahraman büyükelçi için gurur dolu mesajlar paylaştı: Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran: Türk hariciyesi seni devletimize yaptığın üstün hizmetlerle her daim takdir ve şükranla hatırlayacak.Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş: İnsan inanmak istemiyor. Memleketimiz kıymetli bir evladını, en ince ruhlu, en beyefendi, en iyi diplomatlarından birisini kaybetti. Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli: Zarafeti, enerjisi, insancıllığı ve çalışkanlığıyla hepimize örnekti.Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar: 'Sayın Genel Müdürüm', 'Değerli Büyükelçim' dedikten sonra 'Sevgili Ağabeyim' de diyebildiğimiz güzel bir insanı, iyi yürekli bir büyüğümüzü çok erken yitirdik.UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet: Çok iyi bir dost, değerli, zarif ve güzel bir insandı.Karagöz'ün 3 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek törenin ardından 4 Temmuz'da İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.