Bu milletin her ferdi hainlere karşı göğsünü siper eder

15 Temmuzdarbe girişimi sırasında, Turkuvaz Medya Grubu'nun o dönem Balmumcu'da buluan SABAH binasını işgale giden askerlere direnirken, 'Sen devletin askerisin, nasıl vatandaşa kurşun sıkarsın' deyince şehit edilen 4 çocuk babası Servet Asmaz mezarı başında anıldı. SABAH, şehidin kabrini ziyaret eden aile üyelerine eşlik etti. Aile yakını Ramazan Hayta, "Bu vatan kolay bölünecek bir vatan değil. Her ferdi canını hiçe sayarak düşmanlara karşı, mermiye karşı göğsünü siper etmeye hazırdır" dedi.Gaziosmanpaşa'da ikamet eden 4 çocuk babası seramik ustası Servet Asmaz Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbeci askerlere karşı koymak için evinden çıkmıştı. Yeşilpınar Hal Yolu Caddesi'nde bir grupla askerle karşılaştı. SABAH Gazetesi, atv ve aHaber'i bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu'nun o dönem Balmumcu'da olan merkez binasını işgal etmeye giden askerlere direnen vatan sevdalıları arasında yer alan Servet Asmaz askerlerin önünü keserek, "Siz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üniformasını giymiş askerlersiniz. Nasıl vatandaşa kurşun sıkarsınız" dedi. Bunun üzerine sözde askerlerin tepkisiyle karşılaşan Servet Asmaz, oracıkta karnından vurularak şehit edildi. Bayrak ve demokrasi uğruna bayrak yolunda şehit düşen Servet Asmaz Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitler Mezarlığı'na defnedildi. Şehit Servet Asmaz'ın kuzeni Hümeyra ile evli olan Ramazan Hayta, kendisinin de o gün sokağa çıktığını hatırlatarak, "Yine olsa yine çıkarız. O gece çok farklı bir durum söz konusuydu. Adeta cihat gibiydi. Hepimiz ailece hayatımızı hiçe sayıp FETÖ'cülerle mücadele için Cumhurbaşkanımız'ın çağrısı üzerine sokaklara çıktık. Ama Şehitlik Servet Asmaz'a nasip oldu. Hainler en kutsalımıza dahi sızarak kendi halkına kurşun sıktı. 5 arkadaşım ve akrabam şehit oldu" dedi.