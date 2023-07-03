Gündem ekonomi ve kentsel dönüşüm

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği maaş düzenlemesi masaya yatırılacak. Kentsel dönüşümle ilgili yerinde dönüşüm başlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sunum yapması bekleniyor.Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere verilen sözler de peyderpey yerine getiriliyor. Bu kapsamda ilk bir yıl 319 bin deprem konutlarının ilk etabının Ekim- Kasım aylarında hak sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili süreçte gelinen nokta Kabine üyeleri ile birlikte ele alınacak. Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümde yapılması gerekenler masada olacak.Dış politika ile ilgili yapılan çalışmalar da değerlendirilecek. Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te son zamanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Litvanya'da 11-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde yapacağı görüşmeler ve özellikle İsveç'in NATO üyeliği kapsamlı bir şekilde ele alınacak.