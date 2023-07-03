Haberler Gündem Haberleri Varank’tan “sahte video” iddialarına yanıt: Kinlerinden hasta oldular
Giriş Tarihi: 3.7.2023

Varank’tan “sahte video” iddialarına yanıt: Kinlerinden hasta oldular

Varank’tan “sahte video” iddialarına yanıt: Kinlerinden hasta oldular
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının görüntülerini paylaştı. Basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle sosyal medyada bazı hesaplar tarafından görüntülerin "sahte olduğu" iddia edildi. Bu yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müzmin muhalifler, haftada iki gün yaptığımız maçlardan derlediğim reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş. Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.
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Varank’tan “sahte video” iddialarına yanıt: Kinlerinden hasta oldular
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