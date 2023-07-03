Varank’tan “sahte video” iddialarına yanıt: Kinlerinden hasta oldular

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının görüntülerini paylaştı. Basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle sosyal medyada bazı hesaplar tarafından görüntülerin "sahte olduğu" iddia edildi. Bu yöndeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müzmin muhalifler, haftada iki gün yaptığımız maçlardan derlediğim reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş. Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.