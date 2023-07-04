AK Parti Ankara İl Başkanlığı Afrikalı Müslümanları Yalnız Bırakmadı

Özcan, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Dünya beşten büyüktür'. Etiyopya'ya bizim vefa borcumuz var. Orası ilk hicret yoludur. Burası bizim için çok önemli. AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak 2016 yılından beri oraya birçok yatırım yapmak için çalışma yürütüyoruz. Çocukların eğitimi için, rahat rahat namaz kılmaları için, barınmaları için okul, cami, sosyal donatı alanları, konaklama alanları yaptık. Ayrıca 2016'dan beri kurban kesimlerimiz var. Ankara'da bütün teşkilatlarımız el birliği ile buranın ihyası için çalışıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı bu Kurban Bayramı'nda da mazlumları yalnız bırakmadı. Afrika kıtasında bulunan Etiyopya'da 3 bin aileye 21 ton kurban eti dağıttı.

40 derece sıcaklıkta bitki kökleri yiyerek hayatta kalma mücadelesi veren, doğru düzgün giyecek kıyafeti, ayakkabısı, başını sokabileceği bir evi olmayan, derme çatma kulübelerde yaşayan, içecek bir yudum suyu bulmakta zorlanan, bölgede çoğunlukta olan Hristiyanların da zulümlerine maruz kalan, okumak için kilometrelerce yol kat eden, namaz kılacak seccadesi bile olmayan Gonder ve Lisana'lı mazlumları AK Parti Ankara İl Başkanlığı Mübarek Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı. Mübarek Kurban Bayramı'nda AK Parti Ankara İl Başkanlığı Etiyopya'nın Gonder ve Lisana bölgelerinde yaşayan Müslümanlara kurban eti dağıtımı ile birlikte zekât yardımında da bulundu.