E-ticaret yasası AYM’de: Hükümet, muhalefete karşı küçük esnafın hakkını savunacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP, Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala döneminCHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanunu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. İyi Parti'den itirazın nedenine yönelik bir açıklama yapılmadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat perşembe günü AYM'de yasayla ilgili sunum yaparak muhalefetin hedef aldığı küçük esnafın hakkını savunacak.Bakanlık yetkilileri, e-ticaret yasasının önemini "Okyanustaki en büyük balık, diğer balıkları yutuyor ve hiçbir balığın okyanusta yer almasına izin vermiyordu. İşte bu yeni e-ticaret yasası bunun önüne geçerek piyasada tekel olmasını önleyecek bir düzenleme. Ayrıca bu haliyle bu yasa yerli üreticiyi de köleleştirmekten kurtaracak, tüketicinin de korunmasını sağlayan bir düzenleme" dedi.