Bakan Koca'dan "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" uyarısı! Temmuz sonuna kadar...

Bakan Koca, paylaşımında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'ın konuya ilişkin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

KKKA hastalığının ağır seyredebileceği ve ölüme neden olabileceği uyarısını yapan Yılmaz, "Özellikle KKKA hastalığının olduğu bölgelere gidecek kişilerin önlemlerini alması, örneğin, çoraplarını pantolonlarının üzerine çekmesi, kendini her gün vücuduna kene yapışıp yapışmadığı noktasında kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü kene ne kadar vücutta kalırsa hastalık da o kadar ağır seyredebiliyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, hazirandan temmuz ayı sonuna kadar olan sürecin kene vakası artışlarının en yoğun yaşandığı dönem olduğuna da dikkati çekti.