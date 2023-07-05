Katliamın acısı ilk günkü gibi taze

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 30 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği hain saldırının acısı tazeliğini koruyor. Katliamdan sağ kurtulan o zamanki ve şu anki muhtar Ali Akarpınar, "Orada 3 kişi sağ kurtulduk. Ben o sırada başımı taşa vurmuşum. Bayıldığım için beni öldü sanmışlar. Başbağlar'a yapılan bu saldırının hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardı" dedi. PKK'nın 33 sivili katlettiği Başbağlar katliamının ardından 30 yıl geçti.PKK'lı teröristler 5 Temmuz 1993 tarihinde akşam saatlerinde camiye giden Başbağlarlı vatandaşları zorla dışarıya çıkararak köyün meydanında topladı. Yaklaşık 2 saat süren propagandanın ardından, toplanan kalabalığın üzerine mermiler yağdırdılar. Teröristler daha sonra bazı evleri ateşe verdi. Olaylar sırasında 33 kişi şehit oldu. O saldırıda hayatta kalan o zamanki ve şu anki köy muhtarı Ali Akarpınar, yaşadığı kâbus dolu anları SABAH'a anlattı: "Akşam ezanı okunmuştu. Köylülerimizle camiye gittik.O sırada köye 3 koldan giriş yapmışlar. Sayıları 100-150 arasıydı. Bizi zorla camiden çıkardılar. Bir alanda toplayıp konuşma yapmaya başladılar. Hem Madımak hem de Maraş olaylarını anlattılar. Konuşmaları bittikten sonra ateş ettiler. Orada 3 kişi sağ kurtulduk. Ben o sırada başımı taşa vurmuşum. Bayıldığım için beni öldü sanmışlar. Başbağlar'a yapılan bu saldırının hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardı. 33 insanımız bir gecede hiçbir suçları, günahları yokken teröristler tarafından katledildi. Bunun travması nesillerdir devam ediyor. Devletimiz o günlere göre çok daha güçlü. Gerek yurtiçi gerek yur dışında terörün beli kırıldı. Yollarda huzurla gidiyoruz."