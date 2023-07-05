Murat Karagöz’e veda

Dışişleri Bakanlığı'nda, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün vefatı nedeniyle tören düzenlendi.Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karagöz'ün ailesi ve çok sayıda büyükelçi katıldı. Bakan Fidan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Türk Hariciyesi tarihine daha hayattayken geçmeyi hak etmiş çok değerli bir büyükelçimize ve çok özel bir insana veda etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi. Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Karagöz'ün görev yaptığı Moğolistan'da ve Ürdün'de ikili ilişkilere katkı sağladığını vurguladı.Karagöz'ün oğlu Batuhan da "Babamın efsanesini hiçbir zaman unutmamak için lütfen çaba gösterin" ifadesini kullandı. Karagöz, 30 Haziran'da, Fethiye'de denizde yüzerken fenalaşmış kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Karagöz'ün cenaze namazı İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi vakti kılındı. Namazın ardından polislerin omzunda cenaze aracına taşınan Karagöz'ün cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.