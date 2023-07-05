‘Polislerimiz ölüyor içim yanıyor’ diyerek vatan savunmasına koştu

Ailesine çocukluğundan beri şehit olmak istediğini söyleyen 22 yaşındaki Mehmet Kocakaya, 15 Temmuz'da korkusuzca hainlerin üzerine yürüyerek vatan savunmasına koştu. Annesini arayıp "Anne polislerimiz şehit oluyor, dayanamıyorum. İçim yanıyor" deyip şehadete koşan Kocakaya'nın ailesi, oğullarını gururla anıyor. Oğlunun doğum günü olan 19 Temmuz için hediye aldıklarını söyleyen şehit annesi Meral Kocakaya, "Askerliği Amasya'ya çıktığında ben şehit olmak istiyorum diyerek dilekçe verip Doğu'ya gitmek istedi.Nasibinde değilmiş diyerek zor ikna ettik. Daha sonra da Suriye'ye gitmek istedi. Sanki vatan uğruna savaşıp şehit olmak için doğmuş evladım. O gün de o yüzden duramadı, gitti vatanını korumak için can verdi" dedi. 15 Temmuz gecesi oğlunun arkadaşlarıyla darbe haberini alır almaz Genelkurmay'a gittiklerini anlatan şehit babası Mevlüt Kocakaya, "Ben Mehmet'imle gurur duyuyorum. Yüreği kocamandı. Devlet arkamızda. Tek isteğimiz Mehmet'imi unutmasınlar. Benim 10 tane de oğlum olsa hepsini veririm vatan, bayrak için. Bu vatanı kolay kolay kimse bölemez" diye konuştu.