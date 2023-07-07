Darbe girişimi davasında yeniden yargılanan 3 sanığa 12 yıl 6’şar ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada yeniden yargılanan 3 sanık, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık eski astsubay İlhan Kayadibi ile taraf avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan dönemin tank tabur komutanı eski yarbay Metin Gültekin ile tutuksuz sanıklar eski istihbarat astsubayı Osman Tutdu duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıklar Metin Gültekin, Osman Tutdu, İlhan Kayadibi'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık Gültekin'e "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" 3 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, firari sanığın tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına ve yakalandığında hükmen tutuklanmasına karar verdi. AA