Küçük ortaklara CHP piyangosu

CHP listelerinden 10'ar milletvekili çıkararak tarihi bir vurgun yapan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis'te ortak grup kurma konusunda anlaştıklarını resmen kamuoyuna açıkladı. Saadet Partisi çatısı altında kurulacak grup için dilekçe dün Meclis'e sunulurken, grup başkanının ise Gelecek Partisi'nden olacağı duyuruldu. Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, ortaklığın daha kapsamlı detaylarını önümüzdeki hafta yapacakları ilk grup toplantısında paylaşacaklarını açıkladı. CHP'nin Meclis'te 38 koltuk hediye ettiği 4 küçük ortaktan 2'si grup kurma konusunda görüşmelere başlamıştı.