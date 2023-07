Darbecilerin karşısına çıkıp ‘kışlanıza dönün’ dedi

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Üsküdar Acıbadem'deki Türk Telekom binasını işgal etmeye çalışan FETÖ'cü darbecilerin kurşunlarıyla şehit edilen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Eşinin o gece eve erken geldiğini belirten Sertbaş, "Çocuklarıyla birlikte yemek yedi, televizyon izlerken darbe girişiminden haberdar oldu ve apar topar dışarı çıktı. 'Mete nereye gidiyorsun' dediğimi bile duymadı. Arkasından 2 kez 'Dikkat et Mete!' diye seslendim. Daha sonra beni aradı ve 'Ben Telekom tarafındayım, askerler buraya geldi, Türk Telekom'u işgal ediyorlar, siz dışarı çıkmayın' dedi. Son konuşmamız bu oldu. O sırada namazımı kıldım, dua ettim. Uzun süre görüşemedik ve meraklanmaya başladım. Gece saatlerinde teyzesinin kızı arayıp sordu, ben de dışarıda olduğunu söyledim" dedi.Daha sonra telefonun çaldığını kaydeden Sertbaş, "Mete mührünü bile yatağının altında taşır ki telefonunu kimseye vermez, Mete'nin telefonunu açınca başkasının sesini duydum, afalladım. 'Mete' dedim, 'Öldü' dedi o ses. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim 'Ne şakası Mete öldü' O anda yığıldım kaldım. Tanklar Akasya tarafından geliyormuş, Mete de o bölgeye doğru gelince bir anda darbecilerin ortasında kalmış. Oradaki yüzbaşı ile konuşmuş ve 'Komutanım burada ne işiniz var, bu amcayı ben tanıyorum, bu teyzeyi ben tanıyorum, onları bırakın. Sizin burada ne işiniz var, kışlanıza dönün' demiş. Aralarında böyle bir konuşma olmuş ve eşimi vurmuşlar. Eşimi vuran darbeciler, çevredekilerin yardımcı olmasına bile izin vermemişler" diye konuştu.Eşinikaybettikten sonra çok zorlu günler geçirdiğini dile getiren Sertbaş, "Mete'nin ölüm haberini duyduğumdan beri benim gözlerim hiçbir şeyi görmüyor. Bir dönem psikolojik destek aldım. Çocuklarım da etkilendi. Zorlu bir süreç yaşadık. Allah razı olsun devletimiz her daim yanımızda oldu ve bizim ayakta kalmamız için her şeyi yaptı. Mete her zaman yanımızda, onun yanımızda olduğunu hep hissediyoruz. Şehitler gerçekten ölmüyor" dedi