“Hainleri unutursak kanımız kurusun”

ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Oğullarıyla gurur duyduklarını anlatan şehit babası Ramazan Uğur, "Benim yavrum vatanını milletini seven biriydi. O hainler teröristler gözlerini kırpmadan bomba atarak yavrularımızı şehit ettiller. Ama emellerine ulaşamadılar. Çünkü karşılarında dağ gibi Cumhurbaşkanımız ve milletimiz vardır. Cumhurbaşkanımız o gece milletini sokağa çağırmasaydı belki de o hainler vatanımızı elimizden alacaklardı. Tarih onları hain, evlatlarımızı kahraman olarak yazacak" diye konuştu.