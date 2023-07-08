15 Temmmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Polis Havacılık Dairesi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Adanalı polis memuru Yunus Uğur'un (24) babası Ramazan Uğur, "Vatanımızı elimizden almak isteyenleri Allah'a havale ediyorum. Bu acı unutulmaz. Oğlumuzla gurur duyuyoruz" dedi.
ÜÇÜ HİÇ AYRILMADI
Şehit olmadan 2 ay önce nişanlanan polis memuru Yunus Uğur, helikopter pilotluğu eğitimi almak için Ankara Gölbaşı'nda Polis Havacılık Dairesi'ne yapılan hava saldırısında şehit düştü. Çocukluktan görev yerine kadar 24 yıl boyunca kader birliği yaptığı hemşehrisi olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerle birlikte şahadete yürüyen Yunus Uğur, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.
ONUNLA GURUR DUYUYORUZ
Oğullarıyla gurur duyduklarını anlatan şehit babası Ramazan Uğur, "Benim yavrum vatanını milletini seven biriydi. O hainler teröristler gözlerini kırpmadan bomba atarak yavrularımızı şehit ettiller. Ama emellerine ulaşamadılar. Çünkü karşılarında dağ gibi Cumhurbaşkanımız ve milletimiz vardır. Cumhurbaşkanımız o gece milletini sokağa çağırmasaydı belki de o hainler vatanımızı elimizden alacaklardı. Tarih onları hain, evlatlarımızı kahraman olarak yazacak" diye konuştu.
UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM
Darbe girişimi yapan vatan hainlerini asla unutmayacaklarını dile getiren şehit babası, "Eğer biz evlatlarımızı elimizden alan vatanımıza göz koyan bu hainleri unutursak kanımız kurusun. Unutmayalım, unutturmayalım. Vatanım olmadıktan sonra ben yaşamışım yaşamamışım ne anlamı var? Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.