NATO’da dayanışma isteyenler canilere kucak açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 10'uncu Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12'nci Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da yer aldı. Diploma töreni ve yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 19 dost ve kardeş ülkeden 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Misafirlerimize kendi ülkelerinde başarılar diliyorum. Siz genç teğmenlerimize ülkemiz ve milletimiz adına üstleneceğiniz tüm sorumluluklarda Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerden tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye ifade ettiğimiz temel prensiplerimize sahip çıkmanızı istiyorum. Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve tüm Silahlı Kuvvetler'in başkomutanı olarak siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.Bu sene 7'nci kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemiz eğitim müfredatıyla ihtiyacınız olan vazife şuurunu sizlere zaten kazandırıyor. Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız, kahraman ordumuzun çeşitli birimlerinde başarılarıyla göz dolduruyor. Burası sadece kahraman ordumuzun kurmay kadrosunun yetiştirildiği bir ocak değil, aynı zamanda Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir fikir üretim merkezi olmalıdır.Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Bu gerçekler apaçık ortadayken bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Yerleşik teamülleri bozma pahasına atılmak istenen adımları gördükçe ittifakın geleceği adına endişe duyuyoruz. Ülkemizin ittifakın genişlemesine müzahir tavrını herkes çok iyi biliyor. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere ittifakın değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermede çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin Türkiye'de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz. Terörle demokrasi, terörle güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz.Heralanda olduğu gibi savunma sanayiinde de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu, mazlumların umudu olan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne mutlaka çıkaracağız. Bunu da 85 milyon olarak hep beraber başaracağız. Oyuna gelmeyeceğiz. Kardeşliğimize leke sürdürmeyeceğiz. Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz. Umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz. Yapamazsınız diyen felaket tellallarına kulak asmayacağız. Türkiye'nin potansiyeline ve Türk milletine daima güveneceğiz. Başarmaktan başka seçeneğimizin olmadığını, bunun yolunun da önce kendimize inanmaktan geçtiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Geçmiş tecrübelerimizden, hatalarımızdan ders çıkartarak inşallah daha aydınlık ve müreffeh bir geleceği hep beraber kuracağız.İttıfakınözü karşılıklı güven ve dayanışma ikliminin tesisidir. Bu olmadan diğer konuları konuşmanın bir anlamı yoktur. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir: Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Terörizmle mücadele etmeyenler ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir? Biz her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyor, gizli bir gündemle değil, şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Salı günü Vilnius'te yapılacak Liderler Zirvesi'nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz.Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 bin 232 yılı aşan şanlı tarihiyle, maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biridir. Burası Metehan'ın, Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmed Han'ın, Gazi Mustafa Kemal'in aklının, cesaretinin, dehasının yaşadığı ve yaşatıldığı güzide bir ocaktır. Bu kahramanlar ocağı, milletimizin gözbebeği, dost, kardeş, soydaş ülkeler için de bir umut meşalesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri hem dünyanın en güçlü hem de en güvenilir orduları arasında yer alıyor.