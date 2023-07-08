Nuri Gökhan Bozkır firar etti

Ankara'da 2002 yılında akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun ölümüne yol açan suikastın sanığı olan ve MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, 'soğan TIR'ları' davasında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Terör örgütüne silah sağlama' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Bozkır'ın firar ettiği tespit edildi. Hablemitoğlu suikastına ilişkin Bozkır, ayda bir en yakın karakola imza vermek ve ikamet ilini terk etmemek şartıyla serbest bırakılmıştı. Firar eden Bozkır'ın söz konusu adli kontrol şartını da ihlal etmesinin ardından Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi Bozkır hakkında adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Eski yüzbaşı Bozkır 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada diğer tüm sanıklar ile birlikte tahliye edilmişti. 6 sanığın tahliyesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuş ancak Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını uygun bulmuştu.