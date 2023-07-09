Malatya’da ‘ticaretin kalbi’ yeniden inşa edilecek

Asrınfelaketinde ağır yara alan Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlattırılan kent merkezinin yeni mimari projesi istişareye açıldı.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, her konut için 500 bin hibe, 500 bin de faizsiz kredi vereceğini bildirdi. 150 metrekarenin üzerindeki inşaatlara da 750 bin kredi, 500 bin hibe, işyerleri için 250 bin hibe, 250 bin kredi şeklinde bir destekleme yapılacağını ifade ettiler. Şu anda kesinleşmiş bir plan yok ama taslak halinde olan bir plan elimizde var. Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra Akçadağ, Doğanşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yetkilileri gelecek, buralarda büro açacaklar ve imar çalışmalarını yürütecekler" şeklinde konuştu.