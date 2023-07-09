‘On5Sıfır7 Film Haftası’ 10 Temmuz’da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, 15 Temmuz Derneği'nce bu yıl üçüncüsü düzenlenen "On5Sıfır7 Film Haftası", 10-15 Temmuz arasında sinemaseverlerle buluşacak. Hafta kapsamında dünya sinemasından darbe, direniş ve özgürlük temalı 20 film izlenime sunulacak. Tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, darbe, direniş ve özgürlük temalarının yanında hafıza kavramının önemine dikkati çekti. Mumcu, 15 Temmuz'un ve diğer darbelerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye çok büyük bir sınav verdi. Aslında bu sınavı hepimiz verdik" dedi. On5Sıfır7 Film Haftası'nın Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil ise program kapsamında dünya sinemasından geniş bir seçki hazırlamaya gayret ettiklerini, yapımların askeri darbeler, kolonyalizm, emperyalizm, sömürgecilik, ırk ayrımı ve hak ihlallerini konu edindiğini aktardı.On5Sıfır7 Film Haftası'nın onur konukları bu yıl Kırgızistan'dan sinemacı Sadık Şir-Niyaz, Azerbaycan'dan Elhan Caferov, İran'dan Hüseyin Laleh ve Türkiye'den Derviş Zaim olacak. Beyoğlu 1948 Atlas Sineması'nda 10 Temmuz'da "Kurmanjan Datka" filmiyle açılışı yapılacak etkinlikte, 12 Temmuz'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sinemada Özgürlük: Sırlar ve Sınırlar" başlıklı panel düzenlenecek. Program kapsamında filmler, 1948 Atlas Sineması, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz gösterilecek.