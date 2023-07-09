Zelenski’den patrikhaneye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önceki gün bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Zelenski ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.Zelenski'nin ziyaretini değerlendiren Patrik Bartholomeos ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Ukrayna halkına verdiği destekten dolayı çok memnunuz. Türk vatandaşı olarak, patrikhane olarak Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz" dedi. Zelenski patrikhane ziyaretinin ardından Ukrayna'ya döndü.Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de bulunan 5 Azov taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı.