Haberler Gündem Haberleri Zelenski’den patrikhaneye ziyaret
Giriş Tarihi: 9.7.2023

Zelenski’den patrikhaneye ziyaret

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Zelenski’den patrikhaneye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önceki gün bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Zelenski ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.
Zelenski'nin ziyaretini değerlendiren Patrik Bartholomeos ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Ukrayna halkına verdiği destekten dolayı çok memnunuz. Türk vatandaşı olarak, patrikhane olarak Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz" dedi. Zelenski patrikhane ziyaretinin ardından Ukrayna'ya döndü.
Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de bulunan 5 Azov taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Zelenski’den patrikhaneye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA