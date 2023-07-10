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Giriş Tarihi: 11.7.2023 01:52

Bakan Koca: İzmir'deki yangından 12 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınından biri ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini bildirdi.

AA
Bakan Koca: İzmir’deki yangından 12 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen yangından biri ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve bunlardan 11'inin orman işçisi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."

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Bakan Koca: İzmir'deki yangından 12 kişi etkilendi
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