Bakan Tekin’den A Haber’e özel açıklamalar: Türkiye Yüzyılı’nı öğretmenler inşa edecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE YÜZYILI İNŞASI ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEN OLACAK"
Başkan Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı kavramını büyük bir cesaretle ortaya attığını ifade eden Bakan Tekin, "Biz Türkiye Yüzyılı kavramının içini doldurabilecek bakanlıklardan belki de en önemli bakanlık biziz. Türkiye Yüzyılı'nın inşası öğretmenler üzerinden olacak. Bunun farkındayız." dedi.
Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti:
Bize özgü bir eğitim kurgusunu tartışmamız gerekiyor. Çocuğunu bize teslim eden anne ve baba, öğretmenlere devasa bir misyon yüklüyor. Yeri geliyor anne yeri geliyor baba oluyorlar. Öğretmenlerimiz de bu durumda eziliyor. Her veli öğretmenlerin yükünü hafifletmek için çaba göstermeli.
Örf ve pozitif eğitimi harmanlayan bir model oluşturmalıyız. Toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Aileler çocuğun eğitiminde daha çok rol üstlenmeli.
20 YILDA 359 BİN DERSLİK
MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin yüzde 80'i son 20 yıl içinde atanmış durumda. Yine 20 yılda 359 bin derslik yapıldı. Derslik ve öğretmen sayısı dünya ortamaları seviyesinde.
DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM
Bölgede deprem sonrası yer değişikliği isteyen öğretmenlere pozitif ayrımcılık yaptık. 2023'te atanan 45 bin öğretmenin çoğunluğu buraya atandı. AFAD ile öğretmenlerin konaklama ihtiyacı karşılanacak.
ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?
Her yıl yüksek rakamlarda atamalar yaptık. Bu senede 45 bin atama yapıldı. Bunun kararını ben bakan olarak veremem. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. Bu konuda gerekli adımları atacağımızı da Sayın Cumhurbaşkanımız taahhüt etti. Bu yıl yine bir atama takvimi oluşur ve prosedürü de bahar yarıyılına kadar yetiştiririz. Cumhurbaşkanı kabinesinde bu konular konuşulacak. Bahar yarıyılı başlamadan önce süreci takvimlendirmek istiyoruz.