Adana’nın gündemi sinek! 4 yıldır sinekle mücadeleyi çözemediler

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılmadığı meclisin başkanlığını 2. Başkan Vekili Mustafa Bayar yaptı. Gündem dışı söz alan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçelerinde vatandaşın adeta sinekle savaş ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

Sinek konusunda geçtiğimiz meclislere konuşmuştuk ama bir adım atılmadı. Bu problemle ilgili sorumluluk almak istedik. Uygun görürse elbirliğiyle sinekle mücadeleyi sağlıklı bir şekilde yapabileceğimizi söylemiştim. Maalesef sinek koca bir kentin sınavı haline geldi. Büyükşehir belediye başkanımız bizim çağrımızı ciddiye almıyor.

4 YILDIR LARVA ZAMANINDA YAPILMADI

Daha sonra söz alan Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de 4 yıldır ilçelerinde larva mücadelesinin yapılmadığını dile getirerek, "İlçemizde sinek konusu had safhada. Vatandaşlarımız günde 100 defa arıyor. Hatta bizlere hakaret edip telefonları kapatıyorlar. Asıl muhatabın büyükşehir olduğunu söylüyoruz. Ama 4 yıldır ilçemizde hiçbir şekilde gününde larva yapılmadı. Bizim adımıza size ödenen sineklerle ilgili kesintileri bize verin biz yapalım dedik ama kabul edilmedi. Adana kent genelinde ve ilçelerinde sinekle mücadele maalesef yapılmamaktadır. İnsanlar evinde gece yatamıyorlar" şeklinde konuştu.