Erdoğan’ın AB çıkışı dünya basınının gündemine oturdu: Avrupa Türkiye’ye muhtaç

dünyanın merakla beklediği, bugün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başlayan kritik NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, dünyada büyük yankı buldu. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'in üyelik süreciyle ilgili konuşan Erdoğan'ın "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünü açın, ondan sonra biz de İsveç'in önünü açalım" sözleri uluslararası medyanın gündemine oturdu.İngiltere merkezli Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç şartını manşete taşıdı. Haberde Türkiye'nin AB üyelik sürecinin 2005'ten beri donduğu ifade edilerek, Avrupa'nın NATO müttefiki Türkiye'ye muhtaç olduğu belirtildi.Financial Times gazetesi, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağladığını ifade etti.Fransız Le Figaro, 'Erdoğan şartları belirliyor' başlığını attı.Alman Der Spiegel ise "Erdoğan: Türkiye'nin AB'ye girmesinin önü açılırsa İsveç NATO'ya girebilir" başlığını attı. Erdoğan'ın her iki durumu bir araya getirmeyi istediğini yazan gazete, Türkiye'nin AB şartını gündeme getirdiğini belirtti.ABD merkezli Politico, Erdoğan'ın İsveç'e yeşil ışık yakması için AB üyelik şartını getirdiğini yazdı. Haberde, Erdoğan'ın Ukrayna'nın ittifak üyeliğini desteklediği belirtildi.Katar merkezli Al Jazeera de Başkan Erdoğan'ın sözlerini son dakika olarak verdi. Erdoğan'ın İsveç üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine bağladığı ifade edildi.ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Avrupa- Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılması konusunu bir süredir kamuoyuna açık şekilde desteklediklerini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor" ifadesi kullandı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "İsveç için güzel bir gün. Türkiye ile işbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağız" açıklamasını yaptı.