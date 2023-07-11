İzmirlilere Soyer kazığı: İçme suyuna yüzde 43.5 zam

İzmirBüyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl mart ayında elektrik fiyatlarındaki artışı bahane ederek içme suyu tarifelerindeki artışı her ay TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranlarına bağladı. Durum böyle olunca geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana içme suyuna 15 kez zam geldi. Soyer'in zam furyası Sayıştay'ın denetimine takıldı. Sayıştay, mevzuata aykırı olduğunu belirtip 'uygulamadan vazgeç' uyarısında bulundu.Yaşanan şok gelişme sonrası dün akşam toplanan İZSU Genel Kurulu, konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde suyun tonuna 8 lira 73 kuruşluk fahiş zam yaparak kırılması güç bir rekora imza attı. Suya zam kararı Cumhur İttifakı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. 1 Ağustosta yürürlüğe girecek yeni tarifeye göre daha önce konutlarda 0-10 metreküp tüketimde suyun tonu 20 lira 08 kuruş iken yeni tarifede bu 28 lira 81 kuruşa yükseldi. 11-20 metreküp tüketimlerde ise ton fiyatı 25 lira 67 kuruştan 36 lira 84 kuruşa çıktı. 21 metreküp ve üzeri tüketimde suyun ton fiyatı ise 48 lira 07 kuruştan 68 lira 98 kuruşa fırladı. Konut dışılarda ise 0-10 metrekü tüketimde suyun ton fiyatı zamlı tarife ile 40 lira 15 kuruştan 57 lira 62 kuruşa yükseldi. İzmir, son zamla birlikte içme suyunda Türkiye'de zam şampiyonu oldu.