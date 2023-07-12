Aliağa’da 120 hektar alanın kül olduğu orman yangıyla ilgili flaş gelişme

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Aliağa'daki orman yangınından kısa süre sonra Menderes ilçesinde Oğlananası mevkisindeki ormanda da yangın çıktı. Aliağa'daki yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da Menderes'te havadan ve karadan çalışma başlattı.



4 PERSONEL DE YANGINDAN ETKİLENİP HASTANEYE KALDIRILDI



İki yangında toplam 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel alevlere müdahale etti. Alevlerin İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşması paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin önü organize sanayi bölgesine ulaşmadan kesildi. Yangında 4 personel de yangından etkilenip hastaneye kaldırıldı.