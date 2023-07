Belediye işçileri ülke genelinde iş bıraktı

İstanbul'daDISK'e baglı Genel Is Sendikası üyesi isçiler, ücretlerde iyilestirme, uygulanan ayrımcılıgı son verilmesi, kadro talepleri için Türkiye genelinde örgütlü oldukları is yerlerinde is bırakma eylemi yaptı. Mecidiyeköy'de toplanan isçiler, bir AVM'nin önüne dogru yürüyüse geçti. Burada 'Belediye sirket isçilerine yapılan ayrımcılık son bulsun. Kadro hakkı verilmelidir' yazılı pankart açan isçiler, hep birlikte halay çekti.Grup adına basın açıklamasını okuyan belediye isçisi Zuhal Kaynak, insanca yasayacak bir ücret istediklerini dile getirdi. Tüm belediye isçilerini 4 ana talep etrafında mücadele etmeye çagıran Kaynak, "Insanca yasayacak bir ücret için tüm ücretler iyilestirilmelidir. Belediye sirket isçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır. Kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir. Vergide adalet saglanmalı ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düsürülmelidir" diye konustu. Eylem, polisin genis güvenlik önlemi altında sona erdi.