‘Etrafında kale gibiydiler’

CHP'li Barış Yarkadaş, parti içinde "değişim" diye sistematik açıklama yapan isimlerin daha düne kadar Kılıçdaroğlu'nun etrafında kale gibi olduklarına belirterek dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bugün "değişim" çağrısında bulunan isimlerin olağanüstü kurultayda genel başkana sınırsız yetkinin verildiği tüzüğü hileyle geçirdiklerine dikkat çeken Yarkadaş, "Bugün değişim diyen arkadaşlarımız 2018'de tüzüğe karşı çıkan 900 delegenin oyunu 400 diye hileyle saydılar ve genel başkana sınırsız yetki veren bir tüzüğü geçirdiler. O yüzden bugün konuşma hakları yok. 7 dönem milletvekili olup eşini, dostunu, akrabasını CHP'li belediyelere doldurup, belediye meclis üyesi yapıp, servetine servet katıp, bugün de çıkıp değişim diye konuşamazsın" açıklamasında bulundu.