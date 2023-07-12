Selin kahramanları mehmetçıkler

Bartın'da 9 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde 6 ilden gelen 250 Mehmetçik ellerinde çekçeklerle cadde ve işyerlerini temizleyerek selin izlerinin silinmesine destek verdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu yaşanan sel nedeniyle deniz suyunun olumsuz yönde etkilenebileceğinden halk sağlığı açısından 10 Temmuz'dan 13 Temmuz gününe kadar denize girilmemesi kararı aldı. Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan çalışmalarda bölgede görevli Mehmetçik de yer aldı. Askerler işletmelerin temizlenmesine yardım etti.