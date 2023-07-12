Selin yaraları sarılıyor

Karadenizi vuran şiddetli yağış, heyelan ve sele neden oldu. Birçok kentte dereler taştı, su baskınları yaşandı. 2 kişi öldü, 1 kişi kayıp. Ekipler tıkanan rögarları açarak suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Giresun'un Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde önceki akşam şiddetli yağış sonrası bir su dolum fabrikasının depo bölümünde göçük meydana geldi. Göçük sonucu 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, AKUT, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerden 2'si kurtarıldı, 46 yaşındaki işçi Şinasi Özdemir'in cesedi dün 2 km ileride dere yatağında bulundu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de selde kaybolan 64 yaşındaki Naciye Yılmaz'ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yılmaz'ın önceki gün Yavaş Mahallesi'nde hayvanlarına ahırın yanındaki alanda yaprak keserken ırmağa düşerek sel sularına kapıldığı belirtildi.UMKE, AFAD ve yetkili kurumların bölgedeki arama çalışmaları sürerken, Naciye Yılmaz'a ait başörtüsünün fındık dalında bulunduğu öğrenildi. Ordu'da 3 gün boyunca etkili olan sağanağın ardından heyelanlar devam ediyor. Bir evin istinat duvarı yıkılırken, evde yaşayan bir kişi güvenli alana taşındı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Beldesi Kokaksu Mahallesi'nde yaşayan ayakkabı boyacısı Hüseyin Topçuoğlu (58) iki gün önce yaşanan sel sırasında kayboldu. Topçuoğlu'nun ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulunurken, bölgede kayıp Topçuoğlu için arama çalışmaları başlatıldı. Dün bir petrol ofisinin alt kısmında yapılan çalışmalar sırasında talihsiz adamın cesedi balçık içinde bulundu.Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında, 5 ev ve bazı işyerleri ile okul bahçelerini su bastı. İlçede akşam etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, su taşkınları meydana geldi. Akyaka Caddesi, Topkaya ve İstasyon mahallelerindeki bazı ev ve işyerlerinin su altında kaldığı ilçede, belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Sağanak nedeniyle Akyaka Bölge Yatılı Ortaokulu'nun bahçesi de suyla doldu, Kars-Akyaka tren hattının da bazı bölümleri su altında kaldı.Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı ile derelerin taşması sonucu zarar gören ev ve işyerlerinde hasar tespit çalışması yapılıyor. Gecen Köyü mevkiindeki Atılım Sanayi Sitesi'nde işyeri sahipleri ile çalışanlar temizliğe başladı. Balçık altında kalan ve yaklaşık 200 işyerinin bulunduğu sanayi sitesi ile kafeterya, lokanta gibi bazı işyerlerinde çalışmalar sürüyor. İl genelinde selde zarar gören ev ve işyerleri ile tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yürütülüyor.