Soyer’ın ‘körfezde yüzme’ sözü yalan oldu

31 MART 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, seçim meydanlarında İzmirlilere 'Körfezi temizleyeceğim' sözü verip 3 yıl sonra İzmir Körfezi'nde denize gireceğini söyledi. Soyer, aradan geçen süreçte körfez temizliğine ilişkin hiçbir adım atmayınca iç körfezdeki kirlilik katlanarak arttı. Uzun yıllardır görülmeyen deniz marulları kirlilik nedeniyle son yıllarda İzmir Körfezi'ni deyim yerindeyse mesken tuttu. Marullar neredeyse yılın 6-7 ayı deniz yüzeyinden eksik olmadı. Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarlarının evsel atık girişli kirliliğe bağlı olarak giderek artması sonucu körfezde geçtiğimiz haftalarda plankton patlaması yaşandı, deniz yüzeyi kırmızı renkle kaplandı.Temizlik sözünü yerine getiremeyen Soyer yüzme hedefini revize edip 3 yıldan 4 yıla çıkardı. Ardından da işin içine bu sefer ailesini de kattı. Önceki gün yerel bir sitenin internet üzerinden yaptığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soyer, körfezden her gün sevindiren haberler aldıklarını iddia edip, "Her gün körfez daha yüzülebilir hale geliyor. Çok az kaldı. Asla hedefimden vazgeçmedim. Körfezde çoluk çocuğum ile hep beraber yüzeceğim" dedi.