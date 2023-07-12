Haberler Gündem Haberleri Sözleşmeli er Erdem Kavlak'tan acı haber! Kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Giriş Tarihi: 12.7.2023 07:16

Sözleşmeli er Erdem Kavlak'tan acı haber! Kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan sözleşmeli er Erdem Kavlak’tan acı haber geldi. Kaldırıldığı Hakkari Işıklı Sahra Hastanesinde şehit olan Erdem Kavlak’ın naaşı memleketi Sivas’a getirilecek.

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sözleşmeli er Erdem Kavlak’tan acı haber! Kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan sözleşmeli er Erdem Kavlak'tan acı haber geldi. Kaldırıldığı Hakkari Işıklı Sahra Hastanesinde şehit olan Erdem Kavlak'ın naaşı memleketi Sivas'a getirilecek.

Sivas Valiliği, şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

"Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde Sivaslı Sözleşmeli Er Erdem Kavlak, silah kazası sebebiyle yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Işıklı Sahra Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz.

Şehidimizin naaşı, 12 Temmuz Çarşamba günü ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Kangal ilçesi Havuz köyünde defnedilecektir. Milletimizin başı sağolsun"

ARKADAŞINA GÖNDER
Sözleşmeli er Erdem Kavlak'tan acı haber! Kaldırıldığı hastanede şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA