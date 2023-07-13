Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! İşte FETÖ ile mücadelenin bilançosu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadeleye ilişkin son verileri açıkladı.

Darbe girişiminin önlenmesinde en önemli unsurlardan birinin yargının mücadelesi olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Yargı gerçekten o gece çok önemli ve başarılı bir sınav verdi. Adeta yargımız o gece kahramanlık gösterdi. Hemen Cumhuriyet başsavcılıklarımız soruşturmaları başlattılar, gözaltılar başlattılar, tutuklamalar gerçekleşti. Geçmişte darbeler oldu ülkemizde. O darbelerde, cübbeleriyle beraber darbecileri 'hazır ol'da bekleyen bir yargı sistemi vardı. Vesayetçi bir yargı anlayışı vardı. O yargı anlayışının artık ülkemizde olmadığını gördük. O gece milletin hakkını, hukukunu, insan haklarını, demokrasiyi savunan bir yargımızın olduğunu bütün dünya görmüş oldu" dedi.

"126 FETÖ MENSUBU ÜLKEMİZE İADE EDİLDİ"

Yargısal süreçlerle ilgili de bilgi paylaşan Bakan Tunç, "Şu ana kadar 112 ülkeden 1271 FETÖ mensubunun iadesi istendi. 2 iade talebi Romanya'dan, 1 iade talebi Cezayir'den kabul edildi. 123 iade talebimiz de ülkemize sınır dışı edilerek kabul edildi. Toplam 126 FETÖ mensubu ülkemize iade edilmiş oldu" diye konuştu.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Tunç, "253 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Onların emanetlerine sahip çıkacağız. 2 binden fazla gazimiz var. Onlara da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin emaneti bizler için çok önemli. FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Bundan sonra ülkemizde bu tür kalkışmaların olmaması, bu tür ihanetlerin gerçekleşmemesi için hep birlikte millet olarak uyanık olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyenlere, Türkiye'yi bölmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"67 BİN 893 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Bakan Tunç, bugüne kadar 693 bin 162 kişi hakkında adli işlem yapıldığına dikkat çekerek, şu bilgileri aktardı:

"67 bin 893 kişi hakkında soruşturma halen devam ediyor. 26 bin 667 kişi hakkında da ilk derecede mahkemeler devam ediyor. Sonuçlanan kararlara baktığımız zaman 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 33 bin 983 kişi hakkında da diğer kararlar söz konusu. Ayrıca soruşturmalar neticesinde 344 bin 848 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi, 97 bin 139 kişi hakkında da beraat kararı verildi. Şu an ceza infaz kurumlarında 12 bin 108 hükümlü var. 2 bin 605 hüküm özlü var, 826 tutuklu var. Toplam 15 bin 539 tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde FETÖ mensubu olarak bulunuyor. Fiili darbe davalarında da özellikle yargımız önemli vazife icra etti. 289 fiili darbe davasında, bin 634 terör örgütü mensubu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bin 366 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildi. Bin 891 kişi hakkında da süreli hapis cezası verildi. Toplam fiili darbe davalarında mahkumiyet alan 4 bin 891 FETÖ terör örgütü mensubu var. Aynı zamanda bu davalarda 2 bin 870 beraat, 964 de ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi."

"112 ÜLKEDEN BİN 271 FETÖ'CÜNÜN İADESİNİ İSTEDİK"

Darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının iadelerine ilişkin sürecin devam ettiğini vurgulayan Bakan Tunç,

"Özellikle darbe öncesinde ve darbe sonrasında da yurt dışına firar eden, kaçan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesiyle ilgili taleplerimize karşılığı o ülkelerden bekliyoruz. Şu ana kadar 112 ülkeden bin 271 FETÖ mensubunun iadesi istendi. Amerika Birleşik Devletlerinden 256, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden de 483 iade talebimiz var. Almanya başta olmak üzere Yunanistan, Belçika, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerden iade taleplerimiz söz konusu. Şu ana kadar 2 iade talebi Romanya'dan, 1 iade talebi Cezayir'den kabul edildi. 123 iade talebimiz de ülkemize sınır dışı edilerek kabul edildi. Toplam 126 FETÖ mensubu ülkemize iade edilmiş oldu. Bunun 3 tanesi normal iade süreci içerisinde gerçekleşti, diğer 123 kişi de ülkemize sınır dışı edilerek geldi. Onların da Türkiye'de yargılanması devam ediyor" dedi.



"HUKUKEN EKSİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

ABD'den iadesi istenen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarında herhangi bir eksiklik olmadığını, tüm deliklerin eksiksiz bir şekilde gönderildiğini kaydeden Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Hukuken herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Bir siyasi karar neticesinde iade edilmedi bugüne kadar. İade edilmemesi hukuksuz bir tavır. Amerika Birleşik Devletlerinden beklentimiz, hem FETÖ elebaşının, hem de diğer FETÖ mensuplarının, iadesini istediğimiz teröristlerin bir an önce ülkemize iade edilmeleri. Eğer insan haklarına inanıyorlarsa, demokrasiye inanıyorlarsa, yargıya, hukuka saygıları varsa, müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda bu iadeleri gerçekleştirmesi lazım. Aksi takdirde Türkiye'nin haklı mücadelesine karşı bir tavır doğru olmaz. Bu, demokrasiye karşı bir darbe kalkışmasıdır. Bu darbenin elebaşı da bellidir. Bu tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Buradaki yargılamalar süresi içerisinde ifadelerde ortaya çıkan deliller, yani o gece her şey milletin gözü önünde, bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Aslında kendileri de inkar etmiyor. Son seçimler öncesindeki FETÖ mensuplarının yurt dışından, sosyal medya aracılığıyla gönderdikleri mesajlara bile baktığımız zaman bu darbe kalkışmasının FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini açıkça gösteriyor.

Çuvallar dolusu deliller var, dosyalarda bir sürü ifadeler var. Tüm bunlar hukuki deliller. Bunların dikkate alınması lazım ama maalesef bu çuvalların içi bile görülmeden sadece siyasi kararla iade taleplerimiz gerçekleşmiyor. Biz şunu söylüyoruz, terör insanlık düşmanıdır, darbe, en adi suçlardan bir tanesidir, milli irade hırsızlığıdır. Bu demokrasi düşmanlarına karşı, teröristlere karşı bütün dünyanın ortak mücadele etmesi gerekir. Terörizm, insanlık suçudur. Dolayısıyla insanlığın ortak düşmanına karşı demokrasiye inanan, 'Hukuk devletiyim' diyen bütün ülkelerin bu anlamda dayanışma içerisinde olması lazım. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupa Birliği üyesi ülkeler de özellikle eğer insan hakları diyorsak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine imza atmışsak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili maddelerine baktığımız zaman terörün insanlık düşmanı olduğu yazılıdır. Terörün yaşam hakkını tehdit ettiği yazılıdır. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesine baktığımız zaman devletler buna imza atmıştır. Terör karşısında ortak mücadele edilmesi gerektiğini herkes taahhüt etmiştir. Maalesef bunlar, sadece yazılı metinler üzerinde kalırsa çok doğru olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden FETÖ mensuplarının iade edilmesini bekliyoruz."