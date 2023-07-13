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Giriş Tarihi: 13.7.2023 17:57 Son Güncelleme: 13.7.2023 18:00

Gine, Burkina Faso ve Bangladeş'in Büyükelçileri Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisine güven mektubu sunan Büyükelçileri kabul etti.

Gine, Burkina Faso ve Bangladeş’in Büyükelçileri Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

GİNE

Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

BURKİNA FASO

Başkan Erdoğan, daha sonra Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Some, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Some'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Gine, Burkina Faso ve Bangladeş'in Büyükelçileri Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
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