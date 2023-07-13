Gine, Burkina Faso ve Bangladeş’in Büyükelçileri Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
BURKİNA FASO
Başkan Erdoğan, daha sonra Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Some, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Some'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.