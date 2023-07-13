Komşu ile ilişkilerde hedef olumlu ivme

Başkan Erdoğan'ın dün merakla beklenen en önemli görüşmesi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile oldu. İki liderin görüşmesinin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. İkili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arz etmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalındı. İlişkileri olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varıldı. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır. İlişkilerin iyileşmesini sağlayacak güven ortamı ve koşulların oluşturulması için daha sık temaslarda bulunulması vurgulandı" denildi.