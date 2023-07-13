FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kardeşi de gazi olan Bilge Gürs, kendisi gibi şehit ailelerinin yaralarını sarmak için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı oldu. O gece Bilge Gürs'ün babası Necati Sayın (63), eşi Fazıl Gürs (34) ile kız kardeşleri Ayşegül (30) ve Ülkü Sayın (39) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa indi. Genelkurmay Başkanlığı önüne giden aile üyeleri, FETÖ'cü hainlerin tankı üzerlerine sürmesi üzerine köprüden düştü. Ayşegül Sayın köprüde asılı kaldı, ancak bacağı parçalandı. Bilge Gürs oradaki vatandaşlardan birinin, eşinin telefonuyla kendisini arayıp haber vermesiyle hastaneye koştu. Babası o gün şehit olurken eşi iki gün sonra hayatını kaybetti. İki kız kardeşine ise gazilik nasip oldu. 15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen öfkesinin ve acısının hâlâ taze olduğunu belirten Bilge Gürs şunları söyledi:Şehitlerimiz "15 Temmuz destanı kahramanları", onlar ise "1 dolara satılanlar" olarak anılacak. Ne mutlu bana ki hem şehit kızı, hem şehit eşi hem de 2 gazinin ablasıyım. Çok şükür ki Rabbim bana 4 şeref madalyası birden verdi. Bundan büyük onur ve gurur olur mu?Babam şehit olduğunda cebinden şehit olmak için okunan dualar çıktı. Cumhurbaşkanımız bize şehitlerimizin emaneti. Her daim arkasındayız ve duacısıyız. Kadınlara, çocuklara, silahsızlara ve sivil halka karşı ateş açılmaz. Onlarda o bile kalmamıştı. Kendilerini bir dolara satan bir grup düşünün; insan bile denmez onlara.15 Temmuz'u anlatmak için büyükelçiliğin daveti üzerine 2021'de ABD'ye gittim. Konferansın olacağı gün New York Times Meydanı'nda gezerken orada dev ekranda şehitlerimizin fotoğraflarının geçtiğini gördüm. Ayrıca ekranda İngilizce olarak "Türkiye geçilmez" yazıyordu. Kız kardeşimle iki saat ona baktık. Liderimizle gurur duyuyorum.