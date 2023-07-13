Sivas şehidini uğurladı

Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Erdem Kavlak memleketi Sivas' ta toprağa verildi. Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan sözleşmeli er Erdem Kavlak kaldırıldığı Hakkâri Işıklı Sahra Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Kavlak'ın cenazesi Van'da düzenlenen resmi törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a uğurlandı. 2021 yılında göreve başlayan ve bekâr olan şehidin cenazesi Kangal ilçesi Havuz Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.