Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitlerini andı

Çok büyük ve aziz bir milletiz. Devlet- millet kaynaşmasıyla Türk Milleti'nin şanlı duruşuyla Türk askerinin, Türk polisinin güvenlik kuvvetlerinin yiğitçe duruşuyla emellerine ulaşamadılar ve diz çöktüler. Bizlerden binlerce yıllık tarihe şanlı tarihe sahip bir milletiz, bir Türk milletiyiz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, ehliyet, liyakat ve adaleti esas aldığımız sürece asla başarılı olamayacaklar. Kimlerle neyle iş birliği içerisinde olurlarsa olsunlar bu milleti bölemeyecekler. Devleti işgal edemeyecekler, parçalamayacaklar. Her yerde imanlı yürekler onların karşısına çıkarak onlara izin vermediler" dedi.