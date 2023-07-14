Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitlerini andı

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile gorevli cumhuriyet savcıları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Sehitler Anıtı'nı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ederek 15 Temmuz şehitlerini andı. Anma programına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcıları İdris Aksoy, Recep Soydan, İdris Akkoyun, Burhan Uslu, Ahmet Tatlıcan, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ile İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.
"İMANLI YÜREKLER ONLARA GEÇİT VERMEDİ"
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, "Tam Yedi yıl önce, 15 Temmuz gecesi devletimizin içine sızmış şanlı ordumuza nüfuz etmiş, hain emperyalistlerin uşağı olmuş işbirlikçiler devletimizi, aziz milletimizi bölmek parçalamak için harekete geçtiler. Ancak biz büyük bir devletiz.
Çok büyük ve aziz bir milletiz. Devlet- millet kaynaşmasıyla Türk Milleti'nin şanlı duruşuyla Türk askerinin, Türk polisinin güvenlik kuvvetlerinin yiğitçe duruşuyla emellerine ulaşamadılar ve diz çöktüler. Bizlerden binlerce yıllık tarihe şanlı tarihe sahip bir milletiz, bir Türk milletiyiz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, ehliyet, liyakat ve adaleti esas aldığımız sürece asla başarılı olamayacaklar. Kimlerle neyle iş birliği içerisinde olurlarsa olsunlar bu milleti bölemeyecekler. Devleti işgal edemeyecekler, parçalamayacaklar. Her yerde imanlı yürekler onların karşısına çıkarak onlara izin vermediler" dedi.