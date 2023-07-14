“Bir toprak nasıl vatan olur Türk milleti Dünya’ya göstermiştir”

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kültür Sitesi'nde Akademi Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar ve 16 Temmuz'daki gazete manşetlerinin yer aldığı serginin de hazırlandığı programa Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

"TOPRAK NASIL VATAN OLUR DÜNYA BİR KEZ DAHA GÖRMÜŞTÜR"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, 7 yıl önce hain FETÖ terör örgütünün Türk milletine pusu kurduğunu ancak Türk milletinin Demokrasiye inancını hesaba katmadığını söyledi. Hain örgütün ihanetin her türlüsü devreye soktuğunu vurgulayan Tümgeneral Köroğlu, "Aziz milletimiz Çanakkale savaşında olduğu gibi tek yürek olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihi de milletimizin kanıyla yazılan demokrasi zaferi olmuştur. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz bir toprak nasıl vatan olur tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Yüce milletimiz her yıl 15 Temmuz'da 81 ilimizde kesintisiz şekilde demokrasi nöbetini sürdürerek tüm dünyaya Türk Milletinin egemenliği, vatanını, bayrağını elinden almanın mümkün olmayacağı mesajını vermeye devam ediyor." dedi.

AKADEMİ ÖĞRENCİLERİNE FETÖ ANLATILDI

Daha sonra program kapsamında 15 Temmuz ve FETÖ konulu panel düzenlendi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu yönetimindeki panelde SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir FETÖ'nün bilinmeyenleri ve mahrem yapılanması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir 50 yılda büyüyen bir yapının 7 yılda bitirilemeyeceğini, bu konuda gerekli bilimsel çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

FETÖ BİR CASUSLUK ÖRGÜTÜ MÜ?

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, örgütün mahrem yapılanması hakkında bilgi verdi. Şimşek, hain darbe girişiminin örgüt elebaşı Fetullah Gülen talimatıyla başladığının altını çizdi. FETÖ'ye yönelik Türkiye'de herhangi bir casusluk soruşturması olmadığını, örgütün devletin bütün kılcal damarlarına sızdığını, bununla ilgili çatı casusluk davaların açılması gerektiğini belirtti. Şimşek, "FETÖ ile ilgili bütün dava dosyalarında örgütün casusluk faaliyetlerine ilişkin birçok bilgi yer alıyor. Genelkurmay Başkanı odasının dinlenmesinden tutun da bakanların telefon dinlemelerine kadar birçok casusluk faaliyeti yapıldı. Aynı zamanda devletin bütün gizli belgeleri de bu örgütün imamları tarafından yabancı istihbarat servislerine gönderildi." diye konuştu.