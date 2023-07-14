Kandil sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde "Özel Güç Hücresi Kandil sorumlusu" Cesur Azad kod adlı Edip Temiz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen operasyonla Kandil'de etkisiz hale getirildi.Geçmiş dönemde örgütün Özel Güç Hücresi'nde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak'taki tüm alanlarda silah ve mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren terörist Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine ediyordu. Diğer taraftan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.