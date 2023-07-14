‘Öbür dünyada kavuşacağız’

FETÖ'cülerin darbe girişiminde şehit olan 251 şehitten biri olan boyacı Mustafa Solak'ın (43) eşi Melek Solak ve oğlu Emre Solak o karanlık geceyi SABAH'a anlattı. Melek Solak şunları söyledi:Nereye gittiğini sorduğumda "Sen gitmeyeceksin, ben gitmeyeceğim kim gidip kurtaracak vatanı. Bugün ölmeyeceğiz de ne zaman öleceğiz" dedi. Mardin'de askerliğini yapmış, hep şehit olmak istemiş. Mardin'de olamadı ama Ankara'nın göbeğinde şehit oldu.Vatan için verilen canlar unutulmasın. İnşallah öbür dünyada ona kavuşacağım. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Eşime yakın olabilmek için mezarına yakın bir ev aldım. Özledikçe hasret gideriyorum. O şerefiyle, gururuyla gitti. Bana şehit eşi olmayı nasip etti.Babası şehit düştüğünde 18 yaşında olan imam hatip mezunu Emre Solak ise şunları anlattı: "Şehit olduğunda ağlamadım. Vatan için şehit olmuş, neden ağlayayım. Babamın gururu beni ayakta tuttu. Cenazesini ben yıkadım. Yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Devletimiz bizi destekledi, ben memur olarak atandım."