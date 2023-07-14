Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonu: 5 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunan ve yurtdışında bulunan örgüt mensupları ile irtibatları devam ettikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik, drone ve Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalanırken, 1 firari şüphelininde yakalama çalışması devam ediyor. Yapılan aramalarda ise çok sayıda kesici alet ve çok sayıda dijital materyal elde geçirildi.