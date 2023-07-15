15 Temmuz şehitlerine dua edip hatim indirdiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla tüm yurtta anma programları düzenlenirken İstanbul Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde de kursiyer ve öğrenciler şehitlerin kabri başında hatim indirip Kuran okudu. İstanbul Müftülük Ulusal Staj grubu kız öğrencileri ve Kemal Efendi Vakfı'nın erkek kursiyerleri 15 Temmuz Şehitliği'nde sabah saatlerinde bir araya gelerek şehitler için hatim indirip dua etti.Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkıp hain darbecilere karşı mücadele veren ve bu mücadele sonunda şehit olanlar 7. yılında da vatandaşlar tarafından unutulmadı. 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret edip dua eden vatandaşlar, şehitlerin kabirleri başında dua ederek o günlerin bir daha yaşanmamasını istedi.