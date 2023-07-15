Beyaz önlüklülerin destanı

EVDE OTURAMAZDIK

Anesteziyoloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Ekinci: O gece medyaya yansıyan haberlerde olağanüstü bir durumun olduğunu hissetmeye başladık ama ayrıntılı olarak ne olduğunu anlayamadık.

Kalp ve Damar Cerrahı Murat Demirtaş: Sayın Cumhurbaşkanının televizyona bağlandığını söylediler. Herkesi göreve davet etti. Şimdi bunun üstüne evde oturmanın bir anlamı yok. Ben devletimin memuruyum mutlaka bir şeyler yapmam lazım. Böyle olunca tabi çantamı aldım çıktım.

ASKERLER GEÇİŞİMİZE İZİN VERMEDİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmet Baran, Askerler yolumu kestiğinde, sağlıkçı olduğumu, üzerimdeki kıyafetten belli olduğunu ve hastane kimliğimi gösterdim. Oraya gitmem gerektiğini söylediğim. Giremezsiniz dediler ve darbe oldu evinize döneceksiniz dediler.

Plastik ve Estetik Cerrahi Kaan Gideroğlu: Normalde biz hekim olarak yolda gittiğimiz zaman yolda trafik sıkışıklığı olsa, bir trafik polisine hastaneye gittiğimizi söylesek onlar bize yolu açarlar ve gitmemiz için ellerinden geleni yaparlar. Ama o gün bunun olup olmayacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu.