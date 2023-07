"en büyük aşkı vatanıydı... 'Önce vatan' deyip göreve koştu

"SABAHA KADAR O ŞEKİLDE BİR HABER BEKLEDİM BİR UMUTLA..."

Bülent başkomiserin eşi Hilal Yurtseven (50) ise her şeyden habersiz 20'li yaşlarındaki kız çocukları Elif ve Kübra ile birlikte evde olan biteni anlamaya çalışıyor. Balkondan uçakların korkutucu seslerini duyuyor. Evinin konumu itibariyle TBMM'nin ve külliyenin bombalandığını görüyor. Ülkeye darbe olurken büyük bir tedirginlik de yaşıyor o an. Gölbaşı'nın bombalandığından ise henüz haberi yok. Acı bir telefon sesiyle irkilen Hilal hanım Gölbaşı Özel Harekât'ın FETÖ'cüler tarafından bombalandığını bir arkadaşından öğreniyor. O an dünyası başına yıkılıyor. Hemen eşini arıyor ama ona ulaşamıyor. Ardından eşinin Özel Harekât'tan arkadaşlarına ulaşıyor. Bülent başkomiserin can yoldaşları ise Hilal hanıma bir türlü gerçeği söyleyemiyor. "Bülent başkomiser daire dışında görevde" diyebiliyorlar ancak. Hilal Hanım o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Sabaha kadar bir haber bekledim bir umutla... Sabaha karşı 04.30 ila 05.00 civarıydı, erkek kardeşim geldi. 'Hastanelere bakalım' dedi. Ben de onunla birlikte gitmek için ısrar ettim ama götürmedi beni. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne gitti kardeşim. Eşimin yaralı olarak sisteme giriş yaptığını öğrenmiş. Ağır yaralı olan eşimi başka hastaneye sevk etmişler. O saatten itibaren ben de çıktım evden, hastaneleri araştırdık. Hacettepe Hastanesi'nde bulduk onu, çok ağır yaralıydı. O an şok yaşadım. 'Bu gerçek olamaz' diye düşündüm! Eşimi o şekilde gördüğümde dünya başıma yıkıldı."