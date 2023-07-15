"en büyük aşkı vatanıydı... 'Önce vatan' deyip göreve koştu

"ÇÜNKÜ ONUN KANI DA VAR O BAYRAĞIN ÜZERİNDE..."

25 yıllık görevi boyunca vatan ve bayrak aşkı için gitmediği operasyon kalmayan ve vatan sevgisini yüreğinde hisseden Bülent başkomiser 16 gün boyunca Hacettepe Üniversitesi'nde yoğun bakımda hayat mücadelesi verdikten sonra 31 Temmuz günü tam da öğle ezanının okunurken şehit oluyor. Hilal hanım eşinin şehit olması ardından neler hissettiğini ve duygularını paylaşıyor bizimle: "16 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Türkiye'nin dört bir yanından dualar edildi, bir dua ordusu vardı arkasında. Benim eşim çok mücadeleci bir insandı. 'Bu savaşı da kazanır' diye düşünüyordum, ümitliydim ama olmadı maalesef, şehit oldu. Ankara Cebeci Polis Şehitliği'ne defnettik. Vatan ve bayrak eşim gibi benim için de çok kutsaldı her zaman. Ama eşim şehit olduktan sonra daha bir farklılaştı bu. Çünkü onun kanı da var o bayrağın üzerinde... Mezarına sürekli gidiyorum; dualar ediyorum, mezarına gitmediğim zaman bile özlem oluyor, orası için bile. Eşimi hâlâ özlüyorum, dile kolay 25 yıllık evliydim. Bizimkisi bir aşk evliliğiydi ve hâlâ o özlemle eşimi özlüyorum!"

"EN BÜYÜK AŞKI VATANIYDI EŞİMİN! 15 TEMMUZDA 'ÖNCE VATAN' DEYİP GÖREVE KOŞTU!"

"Mutlu bir hayatımız vardı" diyen Hilal Yurtseven, FETÖ tarafından şehit edilen kahraman eşini ise şöyle anlatıyor: "Çocuklarına çok düşkün bir babaydı ona rağmen benden de çocuklarından da önce en büyük aşkı vatanıydı eşimin, vatan ve bayrak onun için her şeyden önce gelirdi. Mesleğini çok severdi; görev aşağıydı, görev adamıydı, görev geldiği zaman akarsular dururdu. 15 Temmuz'da da 'Önce vatan' deyip göreve koştu! Darbe girişiminde saniyeler içinde hazırlandı, apar topar evden çıktı. Kapıdan çıkarken son kez el salladı, gidiş o gidiş... Görevden asla kaçmazdı. Allah'tan başka da kimsenin önünde eğilmedi, onuru ile mücadele etti, öyle şehit oldu. Emekliliği dolmuştu. Hendek-Barikat operasyonları zamanı çok zor bir süreçti, emekli olmasını istemiştim. Bana 'Bencillik yapamam, vatan için birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyorsa ben gövdemi taşın altına koyarım' demiş, emekli olmamıştı. Göreve ne zaman çıksa 'Başıma bir şey gelirse dik duracaksın' diyordu!"